Канберра, 22 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Сообщений о пострадавших в результате землетрясения в Австралии гражданах РФ, которых в районе произошедших ранее подземных толчков проживает около сотни, не поступало в посольство России. Об этом 22 сентября сообщил пресс-атташе российского диппредставительства в стране Илья Рощенков.

Martin Luff Землетрясение

«Обращений в посольство России в Канберре и генеральное консульство в Сиднее от российских граждан не поступало», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рощенков уточнил, что в зоне землетрясения проживает около ста российских граждан, которые состоят на консульском учете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с тех пор, как утром 22 сентября в штате Виктория (юго-восток Австралии) произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, в нем произошло еще шесть подземных толчков.