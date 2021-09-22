Тула, 22 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Алексей Дюмин вступил в должность губернатора Тульской области, церемония состоялась 22 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

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Открылась церемония торжественным выносом государственных символов. Председатель избирательной комиссии региона Павел Веселов огласил решение избиркома о признании выборов состоявшимися, а также их результаты. Затем Алексей Дюмин произнес слова клятвы.

«Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Тульской области, законы Тульской области, верно служить народу», — сказал Дюмин.

После этого было объявлено об официальном вступлении Дюмина в должность губернатора Тульской области. Глава региона поблагодарил присутствующих за помощь и поддержку в работе за последние пять лет и поставил задачи на новую пятилетку.

«Время — наращивать успехи, именно этого ждут жители и именно этого ждет президент Путин Владимир Владимирович», — сказал Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Тульской области состоялись 17−19 сентября. Явка на единый день голосования в регионе составила 52,85%. Алексей Дюмин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, набрал 83,58% голосов избирателей и был избран на второй пятилетний губернаторский срок.