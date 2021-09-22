Красноярск, 22 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 357 носителей коронавируса, выздоровели 362 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 113 206 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 99 999 человек.

Напомним, по данным оперштаба, в регионе проведено уже 3 646 278 тестов на коронавирус (+7644 за последние сутки).