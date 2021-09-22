Красногорск, 22 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случае заражения коронавирусом в России пошел на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 22 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 986 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 115 случаев ниже аналогичного показателя 21 сентября. Тогда на территории региона выявили 1101 новый случай, а днем ранее — 1098.

Отметим, что Подмосковье спустилось на третье место по суточному увеличению числа выявленных случаев заражения коронавирусом, «пропустив» на вторую строчку Санкт-Петербург, лидером по этому показателю остается Москва.