Казань, 22 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 22 сентября зарегистрировали 26 587 случаев инфицирования коронавирусом, из них 50 — за прошедшие сутки. Соответствующие данные приводит общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 984 ковид-пациента, скончался 721 носитель вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 34 пациента, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19 706 и достигло 7 333 557 случаев.

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