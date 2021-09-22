Кызыл, 22 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Туве правоохранители задержали подростка, который обменял похищенную лошадь на автомобиль. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ранее сообщение о краже животного сообщил житель города Туран.

МВД по Республике Тува Похищенная лошадь в Туве

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность скотокрада была установлена — им оказался 16-летний житель Кызыла. Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете подразделения по делам несовершеннолетних. По его словам, в Пий-Хемском районе он подрабатывал у местных чабанов. Украв лошадь, он перебрался верхом в Сут-Хольский район.

«Со слов подростка, он откликнулся на объявление местных жителей об обмене автомашины модели ВАЗ-2109 на лошадь и принял их предложение», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени стражи порядка изъяли лошадь и вернули законным хозяевам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину».

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