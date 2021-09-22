Брянск, 22 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Практически все стационарные котельные начали подавать тепло потребителям в Брянске, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе администрации города.

Отопление

Всего в Брянске работают 209 котельных, 207 из них запущены. Из оставшихся двух тепловых пунктов — одна новая муниципальная котельная проходит процедуру передачи в «Брянсккоммунэнерго», вторая ведомственная отапливает только торговый центр.

По данным на вечер 21 сентября тепло подано в 177 из 178 учреждений образования, в 130 из 137 учреждений здравоохранения и в 2 263 из 2 457 многоквартирных домов.