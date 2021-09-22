Туринск, Свердловская область, 22 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В школе №1 города Туринска Свердловской области прошла плановая тренировка силовиков. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

Он отметил, что в образовательном учреждении не произошло ничего криминального. По данным СМИ, учебный процесс продолжается, учащиеся находятся на уроках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ прошла информация о якобы задержании в школе вооружённого мужчины.