Уфа, 22 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Строительный рынок в Уфе приостанавливал свою работу из-за несоблюдения «масочного» режима. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговля строительными материалами во время режима самоизоляции

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Сообщается, что сотрудники министерства торговли и услуг региона проводят проверки соблюдения «масочного» режима в торговых объектах региона. Так, 21 сентября было установлено, что на строительном рынке «Кировоградский» в г. Уфе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

«Здесь зафиксированы нарушения. В частности, на входе в павильоны не осуществляется термометрия посетителей, допускаются посетители без средств индивидуальной защиты. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении владельца. Рынок приостановил свою деятельность до устранения замечаний», — приводит пресс-служба слова начальника отдела контрольных мероприятий Владимира Сайгака.

Сообщается, что 22 сентября рынок продолжил работу в обычном режиме, поскольку были устранены все нарушения.