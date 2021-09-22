Джакарта, , 12:07 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди проведет встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Нью-Йорке (США), сообщает Kompas.

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Во время встречи Ретно Марсуди рассказала о случаях COVID-19 в Индонезии.

«Мы надеемся, что эти данные будут использованы властями Саудовской Аравии при пересмотре политики, связанной с вакцинами и умрой», — заявила Ретно Марсуди.

Кроме того, на встрече стороны обсудили события в Афганистане и координацию с Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Министерство религии Индонезии посетит Саудовскую Аравию для проведения дипломатических мероприятий на высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает использовать дипломатию в качестве шага к достижению международного мира и безопасности в 2022 году.

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