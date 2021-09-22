Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Официальная София рассматривает возможность участия в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе и сохранения территориальной целостности Украины. Об этом 21 сентября на заседании Генассамблеи ООН заявил президент Болгарии Румен Радев, передает Болгарское телевидение.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

По словам главы болгарского государства, являясь частью Европейского союза, Болгария имеет полное право вносить собственные предложения в мирную инициативу ЕС по донбасскому региону.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией на Украине и планируем сделать все возможное, чтобы добиться восстановления спокойствия в мятежном украинском регионе», — подчеркнул он. Какими именно методами София будет действовать в данном контексте, Радев не пояснил.

Напомним, ранее власти Болгарии неоднократно пытались внести свои предложения в план решения «донбасской проблемы». Как отмечают болгарские власти, на территории Украины в настоящее время проживают десятки тысяч этнических болгар, и политическое спокойствие в украинском государстве является «залогом процветания этой общины».