Москва, 22 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов повторил рекорд Олега Знарка по победам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Santeri Viinamäki Хоккей

Московское «Динамо» 21 сентября одержало победу над «Динамо» рижским со счётом 4:1.

Для Кудашова эта победа стала 23-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. По этому показателю он повторил рекорд Олега Знарка, который был установлен в сезонах 2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.

В настоящее время «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице КХЛ. Команда выиграло семь матчей из семи на старте сезона.