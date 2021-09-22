Бухарест, 22 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Кроссовер Dacia Duster нового поколения сохранит полный привод и внедорожные характеристики. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на руководителя проекта Duster Жульена Ферри.

Dacia Dacia Duster

По словам Ферри, новый Duster — это «тот же самый автомобиль», который обладает хорошим соотношением цены и качества.

По предварительной информации, новинка будет базироваться на «тележке» CMF-B от Renault-Nissan. Точно такая же платформа лежит в основе Logan и Sandero. А ближе к 2023 году будут представлены новые российские модели Lada на базе этой архитектуры.

Кроме того, новый Dacia Duster может получить новую гибридную силовую установку E-Tech. Причем данная технология, которой оснащены европейские версии Clio и Captur, скоро будет модернизирована.

Ранее стало известно, что новые Duster и Dacia Bigster будут собираться на платформе CMF-B, на которой в 2024 году будут созданы автомобили Lada Niva нового поколения.

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