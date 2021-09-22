Москва, 22 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики правительство должно ритмично и эффективно производить государственные расходы. Об этом 22 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Мы, очевидно, входим в полосу ужесточения, вошли в полосу ужесточения денежно-кредитной политики, и нам очень важно, чтобы бюджетная политика при этом оставалась нейтральной», — заявил Решетников.

«Что значит нейтральной? Это значит, что все деньги, которые мы получим из экономики в виде ненефтегазовых доходов, как можно быстрее возвращались в экономику в виде расходов на адресные социальные выплаты, на финансирование бюджетной сети, на строительство дорожных объектов, социальных объектов и так далее. То есть важна эффективность процедуры, ритмичность освоения бюджетных средств, чтобы у нас деньги не оставались на остатках», — указал он.