Якутск, 22 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Якутии статистика хищений денег у жителей по телефону или через интернет оценивается как высокая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 сентября в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Читайте также: Жители Якутии отдали мошенникам более 70 млн рублей за три месяца

С 13 по 19 сентября у якутян похитили 10,3 млн рублей. Заявления о фактах мошенничества подали жители Якутска и шести районов республики.

«Наиболее распространенной схемой обмана остаются звонки от имени сотрудника банка, когда аферисты сообщают якобы об утечке персональных данных и просят перевести сбережения на «безопасный счет» или оформить «встречный кредит», чтобы аннулировать тот, который, по их словам, взяли мошенники. Кроме этого, популярны псевдобиржевые площадки, где предлагают быстрый заработок на инвестициях, и подложные объявления о купле-продаже в интернете», — отметили в МВД республики.

Жителей региона просят быть внимательными и не позволять похищать сбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2021 года жители Якутии отдали мошенникам более 74 млн рублей.