Архангельск, 22 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Котласский городской суд вынесен приговор тренеру одной из спортивных секций города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области, спортивный наставник признан виновным в истязании воспитанников.

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«Во время тренировочного процесса по боевым искусствам осужденный систематически наносил удары палками по ягодицам и другим частям тела, причинив несовершеннолетним воспитанникам физические и психические страдания. О применении физической силы со стороны тренера стало известно после того, как бывшие воспитанники рассказали о его методах родителям, а те обратились с заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с запретом заниматься тренерской деятельностью на 1 год.

Как сообщало ИА REGNUM, тренера свердловской спортшколы за гибель своего воспитанника суд приговорил к двум годам ограничения свободы.