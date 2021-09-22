Киев, 22 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Обстрел машины первого помощника президента Украины Сергея Шефира квалифицировали как покушение на убийство двух и больше лиц, заявила прессе генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

Скриншот страницы YouTobe пользователя На месте покушения

Она отмечает, что другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы установить злоумышленников и задержать их.

Известно, что к оперативным мерам в этом деле уже подключена Служба безопасности Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в машину Шефира осуществили выстрелы автоматной очередью из леса. В автомобиль попало более 10 пуль, ранен водитель. Первый помощник президента Украины в этом инциденте не пострадал.