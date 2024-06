Лондон, 22 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В этот четверг Radiohead поделятся музыкальным клипом на свою последнюю песню «If You Say the Word», информирует Pitchfork. Режиссером клипа является Каспер Хаггстрем, премьера состоится 23 сентября.

(сс) Raph_PH Солист Radiohead Том Йорк

«If You Say the Word» — это первый сингл из грядущей компиляции под названием «Kid Amnesiae», которая включит в себя ранее неизданный материал. Radiohead также готовят совместное переиздание альбомов «Kid A» и «Amnesiac», выход которых назначен на 5 ноября.

https://twitter.com/radiohead/status/1440326287902400512

Последний клип за авторством Radioahead вышел в 2017 году, когда в рамках юбилейного переиздания альбома «Ok Computer» экранизировала песню «Lift»