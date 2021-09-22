Москва, 22 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. На курорты Антальи (Турция) с 21 июня по 19 сентября 2021 года прибыли на отдых 1 млн 994 тыс. 367 туристов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным аэропорта Антальи, в январе-сентябре в Турцию прибыли 6 млн. 082 тыс. 276 иностранных туристов. Из России прибыли 2 млн 275 тыс. 929 пассажиров, из Германии — 1 млн 013 тыс. 719 пассажиров.

Таким образом, с начала 2021 года доля российских туристов в общем иностранном турпотоке составила 37,41%, доля Германии — 16,67%. Туроператоры отмечают активный спрос на курорты Антальи с заездами в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября власти Турции ввели новые антикоронавирусные ограничения, включая требование о ПЦР-тестах для внутренних перелетов.

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