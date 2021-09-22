Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге заподозрили в педофилии 76-летнего детского тренера по тхэквондо. Жертвами предполагаемого развратника могли стать как минимум три девочки. Об этом 22 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Педофил

Утром 22 сентября сотрудники уголовного розыска Петербурга пришли в квартиру к 76-летнему детскому тренеру. Мужчину заподозрили в педофилии, после того как в полицию с заявлением обратилась жительница Выборга, мать девятилетней девочки. По словам женщины, она поняла, что с ее дочкой что-то произошло после отдыха в детском лагере. Женщина заметила резкую перемену настроения дочери после возращения домой. Поговорив с ребенком, мать выяснила, что в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области девочка подверглась домогательствам со стороны спортивного тренера.

«Сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность: 76-летний житель Петербурга, работающий тренером по тхэквондо в одной из школ Кировского района города», — рассказали в ведомстве.

По оперативным данным, дочь заявительницы может оказаться не единственной жертвой педофила. По имеющимся данным, в период с 2016 по 2017 годы домогательствам подверглись как минимум три девочки в возрасте от 8 до 10 лет.

«В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности», — подытожили в полицейском ведомстве.