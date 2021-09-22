Батуми, Грузия, 22 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Многие улицы Батуми подтопило из-за сильного ливня, который начался на рассвете 22 сентября. Об этом сообщает Аджарское телевидение.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Затопленная после дождя дорога

По данным журналистов, хуже всего ситуация на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули. Там залило первые этажи зданий, многие автомобили, которые стоят на улицах получили повреждение.

Сообщается, что на многих улицах затруднено передвижение на автомобилях. На горячую линию с утра поступило более 50 сообщений с просьбой о помощи.

«В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удаётся там, где уровень воды всё ещё высокий. Также очищают сток в море», — сообщили журналистам в местном водоканале.

Стоит отметить, что ранее в мэрии Батуми сообщили о планах создать в акватории города искусственный остров для привлечения туристов.