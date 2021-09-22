Улицы Батуми залило водой из-за ливня
Батуми, Грузия, 22 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Многие улицы Батуми подтопило из-за сильного ливня, который начался на рассвете 22 сентября. Об этом сообщает Аджарское телевидение.
По данным журналистов, хуже всего ситуация на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули. Там залило первые этажи зданий, многие автомобили, которые стоят на улицах получили повреждение.
Сообщается, что на многих улицах затруднено передвижение на автомобилях. На горячую линию с утра поступило более 50 сообщений с просьбой о помощи.
«В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завести технику и начать работы не удаётся там, где уровень воды всё ещё высокий. Также очищают сток в море», — сообщили журналистам в местном водоканале.
Стоит отметить, что ранее в мэрии Батуми сообщили о планах создать в акватории города искусственный остров для привлечения туристов.