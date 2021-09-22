Иерусалим, 22 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Президент Ирана ИбрагимРаиси выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН с речью, полной «лжи и цинизма». Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Израиля, распространенном 22 сентября пресс-службой ведомства.

Mehr News Agency Ибрахим Раиси

«Раиси продолжает вводить в заблуждение международное сообщество своей речью, наполненной ложью и цинизмом. Международное сообщество должно осудить иранский режим и предотвратить любую возможность попадания ядерного оружия в руки этих экстремистов», — подчеркнули в израильском МИД.

Накануне Раиси, как сообщало ИА REGNUM, заявил об отсутствии ядерного оружия в оборонительной доктрине Тегерана. По его словам, Иран рассчитывает, что продолжение переговоров приведёт к отмене всех санкций.

В МИД Израиля добавили, что иранский режим аятолл — это прямая и непосредственная угроза для Ближнего Востока и всего мира, а иранское правительство — его экстремистское лицо.

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