Москва, 22 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Не исключено, что британским энергетикам придется расконсервировать тепловые электростанции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал сообщения CNBC о том, что из-за газового кризиса в Европе британская энергетика оказалась на грани коллапса.

(сс) RGY23 Флаг Великобритании

«Сейчас британская энергетическая сеть трансформируется в новую систему управления с глубокой системой оптимизации затрат, — сказал Тимофеев. — В новой системе частникам зарабатывать получается все сложнее. Малые компании обращаются к крупным операторам, чтобы те выкупили их активы и продолжили обслуживать клиентов. В начале года в Великобритании работало около 70 энергетических компаний, но так как они не имеют такой возможности, как крупные, заключать длинные контракты с импортерами, они покупают газ по рыночной цене, которая выросла сейчас в 3,5 раза».

По словам Тимофеева, ситуация осложняется двумя трендами.

«С одной стороны, крупные компании хотят полностью поглотить мелкие, с другой — чиновники заинтересованы, чтобы банкротство поставщика никак не сказалось на газовом и электроснабжении и на уровне государства сохранялась диверсификация источников энергии, — сказал Тимофеев. — Как запасной вариант есть возможность расконсервировать ТЭС на твёрдом топливе. По сути, ситуация на руку получателям субсидий и крупным игрокам с возможностью расчистить энергетическую отрасль от спекулянтов и посредников для крупного капитала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее газовый кризис в Европе назвали результатом политики США.