Москва, 22 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В России могут упростить рефинансирование кредитов, взятых на приобретение жилья. Соответствующий законопроект разработала Федеральная антимонопольная служба. Как сообщили 22 сентября в пресс-службе ведомства, в настоящее время документ, который ранее был поддержан банковским сообществом, направлен на согласование в Министерство финансов РФ, Центральный банк и Росреестр.

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Так, ФАС России предлагает на законодательном уровне закрепить сроки выдачи банками гражданам документов, необходимых для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке. В частности, предлагается установить срок не более пяти календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита, не более 10 рабочих дней — для предоставления заёмщику закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

На направление залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в орган регистрации прав, предлагается отвести не более 10 рабочих дней.

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В ФАС пояснили, что антимонопольная служба выступила с соответствующей инициативой в связи с ростом количества жалоб граждан на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, которые нужны для погашения ипотечных кредитов.

«Если документ будет одобрен, заемщикам станет проще перейти на обслуживание кредита в другом банке, а время оформления необходимых документов сократится», — отметили в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года правительство России упростило рефинансирование ипотеки для получателей материнского капитала. Так, поменялся порядок оформления права собственности на жильё, приобретённого при помощи ипотечного кредита.