Ярославль, 22 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославской области суд приговорил 38-летнюю женщину к пяти годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

ГУ МЧС по Ярославской области «Лада» на месте происшествия

16 августа 2020 года женщина, будучи пьяной, была за рулём автомобиля «Лада Калина».

«Около 00:06 на 281 км ФАД «Москва — Холмогоры» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Тойота Рав4» и грузовым автомобилем «Рено», — пояснили в суде.

В результате столкновения пассажиры «Лады» — семилетняя дочь подсудимой, а также подруга женщины погибли на месте. Позднее в больнице скончался и муж виновницы ДТП.

«Подсудимая в судебном заседании вину в совершении преступления признала, пояснила, что отдыхали на даче у друзей, у дочери поднялась температура, такси в деревню не ехало, решили добраться на своей машине до другого населенного пункта, чтобы там вызвать такси до дома», — рассказали в суде.

Ярославский районный суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ей запрещено управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Приговор не вступил в законную силу.