Санто-Доминго, 22 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Около 90 тысяч доминиканцев, или 8% взрослых старше 60 лет, страдают слабоумием. Об этом заявило министерство здравоохранения Доминиканской Республики по случаю Всемирного дня болезни Альцгеймера.

Изменения мозга при болезни Альцгеймера

Ведомство совместно с Доминиканской ассоциацией болезни Альцгеймера представило в марте 2020 года План реагирования на деменцию в Доминиканской Республике, основными задачами которого являются ранняя диагностика заболевания, своевременное лечение и предоставление поддержки, а также долгосрочная информация для лиц, осуществляющих уход за членами семьи с деменцией.

В этой связи психиатр Дейзи Акоста выразила обеспокоенность по поводу количества людей в стране, страдающих болезнью Альцгеймера — нейродегенеративным заболеванием, от которого нет лечения, и в результате которого теряются способности мыслить, говорить, а также другие качества.

Со своей стороны, директор Департамента психического здоровья министерства здравоохранения Доминиканы Алехандро Урибе сказал, что важно провести исследование болезни Альцгеймера до того, как у людей проявятся симптомы деменции, что является шагом вперед в предотвращении болезни.