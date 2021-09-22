Сеул, 22 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Южная Корея входит в пятерку стран мира с самыми высокими ценами на обучение в университетах. Об этом сообщает Statista со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Согласно опубликованным данным, средняя годовая стоимость за обучения, взимаемая государственными высшими заведениями на уровне бакалавриата в Южной Корее в 2019—2020 года, составила $4792.

Известно, что самая высокая стоимость обучения наблюдается в Великобритании ($12 330). За ней следуют США ($9212), Япония ($5177) и Канада ($5060).

Между тем, среднегодовая стоимость обучения в университетах Германии и Франции не превышает $300, а в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии — $0.