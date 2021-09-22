Киев, , 11:53 — REGNUM Власти Украины не собираются отменять праздники 8 марта и 1 мая, но предлагают отказаться от дополнительных выходных, когда эти праздники приходятся на субботу или воскресенье.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

С таким заявлением 22 сентября выступило министерство культуры и информационной политики Украины.

Ведомство объясняет такую инициативу равнением на «общеевропейскую традицию».

Министерство отмечает, что перенос выходного дня на Украине могут оставить в других случаях: для Нового года, Рождества Христова, Пасхи и Дня Святой Троицы.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко на Украине вообще хотели отменить праздники Дня труда и Международного женского дня, но в итоге ограничились отменой праздничного дня 2 мая.