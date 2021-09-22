Москва, 22 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. России нужно продвигать собственную климатическую повестку. Об этом 22 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Главный вызов климатической повестки — на структуру и экспорт наших углеводородов. И для нас предмет особой озабоченности — это инициатива ряда стран ввести так называемые трансграничные корректирующие механизмы, иногда их называют углеродными налогами, которые могут поставить под угрозу значительную часть нашего экспорта», — заявил Решетников.

«Наш ответ на все эти вызовы — это активная собственная климатическая повестка. При вашем активном участии и поддержке был разработан и принят закон об ограничении выбросов парниковых газов. На его основе мы создаём условия для торговли углеродными единицами и реализации климатических проектов», — указал он.