Москва, 22 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Бывшую промышленную зону «Алтуфьевское шоссе» в Москве реорганизуют, договор о комплексном развитии подписан с частным инвестором. Об этом 22 сентября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы». За право реорганизовать участок неэффективно используемой территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» инвестор заплатит 3,2 млрд рублей, в ходе торгов стоимость контракта увеличилась с начальных 37 миллионов рублей в 86 раз», — рассказал он.

Заместитель мэра отметил, что в реорганизацию бывшей промзоны планируется вложить 45,5 млрд рублей. При этом будет создано почти 8 тыс. рабочих мест. На территории планируется построить 721 тыс. кв. метров недвижимости, из которых 358 тыс. кв. метров займут инновационные производства.