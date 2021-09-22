Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Болгария располагает возможностью предоставить политическое убежище афганцам, сотрудничавших в Афганистане со структурами США и Североатлантического альянса, а впоследствии покинувшими родину из-за угрозы со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил болгарский президент Румен Радев, сообщает софийская газета «Факты».

Rumenradev.org Румен Радев

»Мы готовы выполнять взятые на себя международные обязательства и принять активное участие в решении судеб бывших жителей Афганистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — отметил он. — Таким образом, Болгария в очередной раз заявит о себе, как о цивилизованном субъекте права».

По словам Радева, в данном конкретном случае речь может идти о предоставлении специального статуса 70 афганцам, в настоящее время находящимся в центре временного пребывания в Германии.

Где именно на территории Болгарии будут размещены афганские беженцы, не сообщается. Предполагается, что в ближайшее время правительство Болгарии рассмотрит вопрос о выделении им жилья и регулярной материальной помощи.