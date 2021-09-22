Севастополь, 22 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Единый тариф оплаты за проезд на городском общественном транспорте вводится в Севастополе с 1 октября, об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 22 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Новый тариф будет действовать как в наземном, так и в морском транспорте: при оплате с помощью единой городской карты (ЕГКС) стоимость проезда составит 20 рублей, при оплате наличными — 26 рублей за поездку. Бесплатным проезд остаётся для льготных категорий граждан, без изменений останется и тариф для проезда в пригородном общественном транспорте остается без изменений.

«Единая стоимость проезда вводится с целью введения единого размера оплаты на все виды транспорта. Кроме того, разница в стоимости оплаты за разовый проезд позволит увеличить объем безналичного расчета пассажирами, что, в свою очередь, поспособствует оптимизации процесса оплаты за проезд и учета пассажиропотока», — пояснили в департаменте.

На данный момент стоимость проезда в Севастополе составляет 19 рублей за поездку для электротранспорта, 20 рублей в наземном общественном транспорте, 24 рубля в катерах и 30 рублей на пароме, при оплате ЕГКС тарифы на три рубля ниже.

Отметим, что решение властей вызвало шквал критики в соцсетях.

«Ещё бы пополнение ЕГКС через сайт ускорили. А то прошлый век — начисление через сутки», — отметила в комментариях одна из пользователей.

«Может хватит проводить над людьми опыты со своей «оптимизацией»! Судя по цене, выгодно будет только тем, кто пользуется водным видом транспорта, а большая часть населения должна страдать», — отметила другая участница обсуждения.

«Троллейбус дорожает на 4 рубля… привет выборы. До выборов такое бы не бахнули», — уверен другой пользователь.

«Может хватит издеваться!!! Ваших троллейбусов переполненных ждёшь по 20 минут!!! Опаздываешь на катера, с ребенком мёрзнешь 30 минут в ожидании следующего катера!!!» — возмущена еще одна горожанка.