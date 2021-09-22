Нью-Йорк, США, , 11:50 — REGNUM О своем намерении реализовать на Украине инициативу о введении двойного гражданства заявил украинский президент Владимир Зеленский 22 сентября во время общения с украинской общиной в Нью-Йорке, где он находится для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки», — приводит его слова агентство «Укринформ».

В то же время, президент Украины уточнил, что на данный момент с подготовкой закона о двойном гражданстве «не все просто» и добавил, что таковое предполагается предоставлять в зависимости от страны проживания.

«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на советника президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Шефира, было совершено покушение.