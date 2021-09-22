Кишинёв, 22 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Глава МИД Молдавии Николай Попеску в рамках Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке встретился с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Крепкие связи

«Мы приветствовали увеличение потока инвестиций в последние годы и договорились активизировать экономические обмены и отраслевое сотрудничество, включая ускорение переговоров по отмене платы за роуминг между Молдовой и Турцией», — сообщил пресс-службе Попеску.

Он добавил, что стороны договорились в скором времени завершить ратификацию соглашения о взаимном признании водительских удостоверений. Кроме того, Попеску и Чавушоглу обсудили вопросы безопасности в регионе.

Также сообщается, что глава МИД Молдавии пригласил турецкого коллегу в Кишинёв и тот принял приглашение.

Стоит отметить, что 76-я сессия ГА ООН началась 21 сентября и будет идти до 27 сентября.