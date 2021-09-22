Колумбус, США, 22 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» заключил новый контракт с вратарём из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что новое соглашение «Коламбуса» с 27-летним голкипером рассчитано на пять лет.

Мерзликин был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2014 года под общим 76-м номером. В сезоне 2020/21 он сыграл за команду 28 матчей, из которых два — «на ноль».