Жуковский район, Калужская область, 22 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области координируется работа правоохранительных органов на месте ДТП на 91-м километре автодороги А-130 в Жуковском районе, в результате которого пострадали 14 человек, сообщили 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru На месте происшествия

По предварительной информации, водитель «Нивы» на встречной полосе столкнулся с микроавтобусом, в салоне которого находились 16 человек. От столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП пострадали 14 человек из микроавтобуса. Все они госпитализированы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Клинической больнице № 8 Обнинска, на место ДТП экстренно выехали три бригады скорой помощи. Были эвакуированы первые десять пациентов с травмами различной степени тяжести. Характер травм — черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, ушибы. Двое пациентов доставлены в тяжелом состоянии. Специалисты проводят уточняющую диагностику, чтобы исключить угрозу их жизни.