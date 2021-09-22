Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. На Камчатке завершилась лососевая путина — 22 сентября на западном побережье закончилось промышленное рыболовство. Любительская рыбалка разрешена до 25 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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В ходе прошедшей путины рыбаки Камчатки достигли рекордных результатов — выловлено более 440 тыс. тонн, из них на промышленное рыболовство пришлось 435 тыс. тонн.

«Большую роль в том числе сыграли оперативность регулирования промысла и дополнительное выделение объёмов добычи Росрыболовством. Кроме того, у нас высокие показатели по пропуску производителей на нерест — наука отмечает, что мы справились с задачей по обеспечению естественного воспроизводства. Это говорит о том, что хорошую работу также провела рыбоохрана», — пояснил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Камчатки по итогам путины-2021 на 20% превзошли прогноз науки по вылову тихоокеанских лососей и тем самым подтвердили лидирующие позиции региона, об этом в ходе расширенного заседания Камчатского рыбохозяйственного совета с участие члена Совета федерации РФ Бориса Невзорова заявил губернатор края Владимир Солодов.