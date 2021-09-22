Ярославль, 22 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Родители детей-инвалидов, которые с 2022 года лишаются льготы на бесплатное приглашение социальной няни, обратились с просьбой о помощи к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Как отмечают льготники, с 2022 года в Ярославской области изменятся правила оказания услуги социальной няни для детей-инвалидов, которым требуется постоянный уход. Так, если ранее услуга была бесплатной для всех, то теперь она будет оказываться только тем семьям, которые имеют статус малоимущих. Родители просят вмешаться в ситуацию губернатора и директора департамента соцподдержки населения Ярославской области Ларису Андрееву.

«С точки зрения такого мерила как прожиточный минимум, наверное, наши семьи выглядят зажиточными. Ведь в наши доходы считается все: пенсия ребенка, пособие по уходу, частичная компенсация оплаты коммунальных услуг и даже затраты бюджета на питание ребенка в специализированной школе (либо стоимость выдаваемого сух. пайка, если ребенок находится на домашнем обучении). Понимают наши проблемы те, кто сам с этим столкнулся. На что мы тратим свои доходы? Обеспечение жизни не только тяжелобольного ребенка, но и мамы, которая не имеет возможности работать. Это и покупка лекарств для лечения, потому что основная их доля не входит список бесплатных. Это оплата реабилитации. Потому что ожидание очереди, например, на бесплатный массаж — от 6 до 8 месяцев, а ребенку он нужен курсами постоянно. Это покупка нужных средств реабилитации, стоимость которых государство нам возмещает лишь частично. Перечислять наши траты можно бесконечно», — поясняют авторы письма.

Родители настаивают, что услуга социальной няни очень нужна — ведь у них нет времени на то, чтобы заняться каким-то другим делом. Также есть семьи с одним родителем — 6 часов работы няни в неделю им жизненно необходимы.

«Дмитрий Юрьевич! Неужели настолько обнищал региональный бюджет, что теперь даже тяжелобольные дети области будут делиться на малоимущих и не малоимущих? Мы понимаем, что имея такой «белый» доход, практически единицы из семей выйдут на этот статус. И услуга няни как социальная помощь просто будет задушена. Зато какая экономия бюджетных средств, не правда ли, господа чиновники?», — заключили авторы письма.

В департаменте труда и социальной поддержки населения сообщили, что решение об отмене льготы принято на федеральном уровне.

«Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области рассмотрел публичное обращение родителей детей-инвалидов и сообщает, что в связи с изменениями в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» конкурсный отбор поставщиков социальных услуг, в том числе по обеспечению кратковременного присмотра за детьми, в рамках которого услуга с 2017 по 2021 год оказывалась на территории Ярославской области бесплатно, действительно с 2022 года отменен… Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области подготовлены изменения в стандарт предоставления услуги по обеспечению кратковременного присмотра за детьми, которым устанавливается предоставление данной социальной услуги ребенку-инвалиду, воспитывающемуся в семье. В данном случае индивидуальная программа с 2022 года будет формироваться на ребенка-инвалида в лице его законного представителя. В силу норм Социального кодекса Ярославской области социальное обслуживание несовершеннолетних граждан является бесплатным», — пояснили в департаменте труда и социальной поддержки населения.

Областные власти также готовят предложения по изменению федерального законодательства.