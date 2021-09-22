Киев, 22 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Нападение на автомобиль первого помощника президента Владимира ЗеленскогоСергея Шефира случилось около 10 утра возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

В машину осуществили выстрелы автоматной очередью из леса. Пострадал водитель первого помощника президента, ему сейчас оказывают медицинскую помощь. В автомобиль попало более 10 пуль.

По информации СМИ, на месте происшествия находится генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и другие высокопоставленные силовики, также работают следственно-оперативные группы полиции.

ИА REGNUM напоминает, что по данным украинских СМИ и экспертов, Шефир в офисе президента Зеленского отвечает за коммуникацию с крупнейшими финансово-промышленными группами страны.