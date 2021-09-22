Владивосток, 22 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 22 по 24 сентября пройдёт Тихоокеанский медицинский конгресс. Программа включает доклады, лекции, научные симпозиумы, дискуссии, образовательные семинары, научно-практические конференции, клинические разборы, круглые столы и мастер-классы. Участники обсудят многие важнейшие проблемы современного здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Vk.com Фото Гороховецкой ЦРБ в группе «МЕДИЦИНА-33»

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Губернатор Олег Кожемяко принял участие в работе конгресса. Он рассказал о новых мерах поддержки молодых специалистов, которые разрабатываются и будут реализовывать с 2022 года.

«Мы хотим привлечь кадры в муниципалитеты Приморья, тем самым снизив их дефицит. Со следующего года мы увеличим «подъёмные», продолжим выдавать «арендное» жилье с правом выкупа через ипотеку или отработку, увеличим доплату за первые три года работы в первичном звене. Ключевая миссия мероприятия — обеспечить непрерывное образование приморских врачей», — прокомментировал глава Приморья, добавив, что Тихоокеанский медицинский конгресс — очень важное событие для всего Дальнего Востока.

Ежегодно в работе конгресса принимают участие около 5 тыс. специалистов со всей России и других стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы федерального бюджета на финансирование нацпроекта «Здравоохранение» на 2022−2024 годы запланированы на уровне выше 687,6 млрд рублей.