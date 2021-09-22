Волгоград, 22 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Жителя Москвы задержали оперативники в международном аэропорту Волгограда. В дорожном чемодане мужчины находилось 15 литров браконьерской чёрной икры, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Черная икра

По данным следствия, 40-летний мужчина прилетел в Волгоград для сбыта краснокнижной осетровой икры. В багаже подозреваемого находилось 30 пластиковых контейнеров ёмкостью по 0,5 литра каждый с деликатесом. Экспертиза подтвердила, что изъятая икра принадлежит амурскому осетру, предположительно, добытому в Хабаровском крае.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подписал обязательство о явке.