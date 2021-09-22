Лондон, 22 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Британский электро-дуэт Disclosure анонсировали новый микс «DJ-Kicks», который выйдет 15 октября на лейбле! K7. В миксе представлена эксклюзивная ремикс коллектива на трек африканской группы Onipa «Fire», а также ранее неизданные треки Гарри Вулфмана и Arfa x Joe. Дуэт также представил сингл «Observer Effect», который войдет в треклист нового микса, информирует Pitchork.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

В своем заявлении Гай Лоуренс из Disclosure сказал: «Наш последний альбом «Energy», которому всего год, это все клубные бэнгеры. Так что это то, чем будет являться большая часть микса: мы будем все еще исследовать все эти различные текстуры. Мне нравится думать, что смесь очень похожа на «Energy», с точки зрения текстуры и того, как она течет. Новый микс сядет рядом с «Energy» в качестве компаньона.

В прошлом месяце Disclosure выпустили мини-альбом «Never Enough». «DJ-Kicks» — это серия альбомов, который составляются разными артистами специально для независимого лейбла! K7. В ряде последних артистов, которые принимали участие в серии, были: Jayda G, Peggy Gou, Kamaal Williams и Mount Kimbie, а в 2015 году для «DJ-Kicks» свой микс составила русская электронная исполнительница Нина Кравиц.