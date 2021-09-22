Москва, , 11:44 — REGNUM Ряд российских экспертов выступили с критикой выводов «независимого аналитика» Сергея Шпилькина, по мнению которого почти 50% голосов, поданных за партию власти, могут быть сфальсифицированы.

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«Это не математический, а политический метод анализа, где главный фактор — не реальные цифры, а интересы, — заявил профессор Самарского университета Виктор Полянский. — Так называемые расчёты Шпилькина поразительным образом подтверждают выводы Европарламента о российских выборах, сделанные за два месяца до голосования. Собственно, это уже не первый такой «анализ» — одни и те же выкладки с минимальными вариациями приводятся на протяжении нескольких лет, и заключение этот «эксперт» дает одно и то же, постоянно оттачивая формулировки».

В свою очередь, политолог Павел Данилин заявил, что метод Шпилькина — это «научное высасывание из пальца».

«Он делает вид, что что-то знает, рисует диаграммки, которые при ближайшем рассмотрении оказываются обычным надувательством. К анализу реальности это все не имеет никакого отношения. Но это и не отсебятина — это материал, который должен показать иностранным спонсорам, что у их российских ставленников в очередной раз украли победу», — сказал Данилин.

Скептично к выводам Шпилькина отнеслась и эксперт НОМ Александра Афонина.

«Оценивать электоральные предпочтения через математические модели — это бред. Тем более нельзя таким образом доказывать наличие каких-либо нарушений. Это юридическое понятие, оно должно быть подтверждено конкретными фактами. Но таких фактов нет — выборы прошли абсолютно чисто, это подтверждают и наши наблюдения, и исследования социологов, и данные. Поэтому такие статьи и публикуются — больше хулителям наших выборов крыть нечем», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве пересчитают электронные голоса, поданные на выборах.

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