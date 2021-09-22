Кострома, , 14:27 — REGNUM В Костромской области на выборах депутатов Госдумы по 107 одномандатному округу с 17 по 19 сентября вне избирательных участков проголосовали 17 465 человек. Об этом сообщает избирательная комиссия региона. В 2016 году цифра была меньше — 15 847 человек.

Голосование на дому в Костромской области Алла Бубнова

Этим правом могут воспользоваться люди, не имеющие возможности прийти в УИК по состоянию здоровья, инвалидности, другой уважительной причине. Возможность проголосовать таким способом обеспечивается для граждан, содержащимся под стражей.

Недействительными на осенних выборах 2021 года признаны почти 7 тысяч бюллетеней. Итоговая явка на выборах депутатов Госдумы составила 39,37%.

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