В РФ планируют ввести запрещающий знак для беспилотных автомобилей
Москва, 22 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Новый запрещающий дорожный знак может появиться в России в 2025 году, он будет ограничивать движение беспилотных автомобилей. Об этом сообщила 22 сентября представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.
Она пояснила, что автоматизированные автомобили, которые появятся в Москве и некоторых других регионах, должны быть помечены опознавательным знаком «А», что означает «Автономное вождение».
«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — сказала Коршикова РИА Новости.
По её словам, проект обсуждается с Министерством транспорта РФ, ГИБДД и Росстандартом. Прототип дорожного знака представят в октябре.
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут появиться запретные зоны для движения высокоавтоматизированных транспортных средств. Государственный эксперимент по тестированию автоматизированных автомобилей проводится в стране с 2018 года.
Читайте также: Запретные зоны для беспилотных автомобилей могут появиться в России