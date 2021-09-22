Москва, 22 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Новый запрещающий дорожный знак может появиться в России в 2025 году, он будет ограничивать движение беспилотных автомобилей. Об этом сообщила 22 сентября представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.

Pixabay.com Въезд запрещён

Она пояснила, что автоматизированные автомобили, которые появятся в Москве и некоторых других регионах, должны быть помечены опознавательным знаком «А», что означает «Автономное вождение».

«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — сказала Коршикова РИА Новости.

По её словам, проект обсуждается с Министерством транспорта РФ, ГИБДД и Росстандартом. Прототип дорожного знака представят в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут появиться запретные зоны для движения высокоавтоматизированных транспортных средств. Государственный эксперимент по тестированию автоматизированных автомобилей проводится в стране с 2018 года.

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