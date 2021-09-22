Уфа, 22 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

W. Robert Howell ДТП

Сообщается, что ночью 21 сентября на 137 км автотрассы Белорецк — Учалы — Миасс столкнулись встречные автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находилась 24-летняя женщина, и грузовик «Volvo Trucks», под управлением 49-летнего жителя Челябинской области.

Отмечается, что в результате ДТП получили не совместимые с жизнью травмы водитель и 30-летний пассажир легковушки.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии столкнулись встречные легковые автомобили.