Москва, 22 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Без положительной влияющих на потенциал мер темпы роста экономики в России могут составить около 2% в год. Об этом 22 сентября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Permkrai.ru Максим Решетников

«По нашей оценке, инерционный темп роста до 2030 года — то есть если мы не будем предпринимать никаких дополнительных усилий, не будем заниматься развитием экономики — составит чуть выше 2% в год», — заявил Решетников.

Он напомнил, что президент поставил задачу достичь роста на ниже 3%.

«Главная задача сейчас — сократить разрыв между целевыми и инерционными темпами роста. За счёт чего будем расти средне‑ и долгосрочном горизонте? Почти половина дополнительного темпа роста экономики — это рост доходов населения. То есть у нас половина экономического роста населения напрямую связана с ростом доходов населения», — отметил министр.«Первое здесь — это снижение безработицы и вывод туда тех, кто никогда там не был, то есть экономически неактивного населения, а также сокращение неформальной занятости», — указал он.