Москва, 22 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Москве в программу реновации включён еще один дома, расположенный в районе Пресненский. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи протестуют против реновации

В кирпичной пятиэтажке, возведенной в 1960 году, по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 2, стр. 1проживают 45 семей. После включения дома в программу реновации его исключили из программы капитального ремонта.

В июне 2017 года состоялось собрание собственников, в котором приняли участие 70,22% владельцев квартир. 68,75% проголосовали за включение дома в программу, 1,47% — против. Таким образом, с 21 сентября 2021 года в программу реновации в Москве включено 5176 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичи подали 1339 заявок на покупку дополнительных метров в новых домах по реновации.

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