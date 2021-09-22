Москва, 22 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Большинство автовладельцев в России считают, что оптимальный пробег, после которого следует продавать машину, составляет до 300 тыс. км. Об этом говорится в исследовании «Автотеки».

(сс) qimono Спидометр

Так, 19% опрошенных автовладельцев в России считают, что продавать машину нужно, когда пробег составляет 100 — 150 тыс. км. Ещё 18% респондентов уверены, что оптимальным пробегом для этого следует считать диапазоны от 150 до 200 тыс. и от 200 до 300 тыс. км. При этом 20% ответили, что менять машину на новую следует при пробеге в 300 тыс. км.

Также в исследовании говорится, что больше всего неисправностей возникает, когда пробег машины достигает диапазона от 100 — 150 до 150 км. Так ответили 22% и 24% опрошенных соответственно. Порядка 23% респондентов ответили, что поломки появлялись при пробеге 50 — 100 км.

В исследовании приняли участие 10 тысяч автовладельцев в возрасте от 20 до 55 лет из разных регионов России.

Напомним, согласно исследованию РГС Банка, свыше 60% жителей России, которые планировали купить машину в 2021 году, отложили покупку из-за роста цен.

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