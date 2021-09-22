Париж, 22 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля Smart на пешеходов на Елисейских полях в Париже пострадали пять человек. Об этом 22 сентября сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Наезд

Уточняется, что названный инцидент произошёл вечером 21 сентября и его причины в настоящее время выясняются.

Также указывается, что после ДТП были в срочном порядке направлены на госпитализацию три человека и задержана женщина, находившаяся за рулем транспортного средства.

По информации телеканала, предполагаемая виновница до происшествия могла вдохнуть из воздушного шарика закись азота, т.н. «веселящий газ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семья с годовалым ребенком пострадала в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии.